İstanbul-Diyarbakır seferi yapan uçakta bomba paniği

İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak uçağa kalkışa birkaç dakika kala bomba ihbarı yapıldı. Emniyet görevlilerinin uyarısı üzerine uçak pist başından geri döndürüldü. İhbar asılsız çıkarken, uçuş yaklaşık 3 saatlik rötarın ardından gerçekleşti.

Bu sabah İstanbul'dan Diyarbakır'a doğru havalanmak üzere pist başına gelen uçak, yapılan bomba ihbarı nedeniyle perona döndü.

Airport'un haberine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır'a gitmek için yolcularını alan Anadolujet'e ait Boeing 737-800 tipi uçak pist başına doğru ilerlemeye başladı.

Sabah saat 06.30'da kalkış yapmaya hazırlanan uçağa, kalkışa birkaç dakika kala bomba ihbarı yapıldı. Emniyet görevlilerinin uyarısı üzerine uçak pist başından geri döndürüldü.

Yolcular ve bagajlar bir kez daha arandı

Yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi ve tek tek arandı. Yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanılmadı, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Uçak sabah saat 09.10'da kapı kapatıp yeniden seferine kaldığı yerden devam ederken, o uçağı kaçıran iki yolcu olduğu iddiası, " Acaba ihbarı uçağı kaçıran yolcular mı yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar