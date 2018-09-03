İstanbul'da astsubay ve polis arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de bir astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada polis hayatını kaybederken, polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.

İstanbul Çekmeköy’de polis ile astsubay arasından çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 polis oldu, 2 kişi yaralandı. Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı.

ASTSUBAY VE GARDİYAN YARALANDI



Olayda polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar