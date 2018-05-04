İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6. Futbol Akademisi tamamlandı

İBB yaptığı etkinliklerle Türk sporuna yeni yetenekler kazandırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 2017 – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında 10 yaş altı ve 11-15 yaş arası yaklaşık 5000 çocuğun katılımıyla 23 spor tesisinde gerçekleştirilen “6. Futbol Akademi ve Yetenek Geliştirme Kampı” bu yıl da tamamlandı.

GENÇLERİN ÖDÜLLERİNİ MEVLÜT UYSAL VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yetenekli gençlerin ödüllerini 5 Mayıs saat 13.00'te İBB Bayrampaşa Stadyumu (İBB Hidayet Türkoğlu Spor Salonu yanı)'nda düzenlenen törende verecek.

Ödül törenin ardından 6. Etap Final müsabakası Porto Altyapı sporcuları ile İstanbul Altyapı sporcuları arasında yapılacaktır.

Kaynak: Ajanslar