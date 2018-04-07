İstanbul Boğazı'nda Kaza
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı!
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı.
Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
Kıyı emniyeti ekipleri yük gemisini açığa çekmeye çalışıyor. Gemi Mısır'dan Ukrayna'ya gidiyordu, kazada ölen-yaralanan yok. İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU
Yalıda ağır hasar oluştuğu gelen ilk bilgiler arasında...
Ölü ve yaralı yok!
Ayrıntılar gelecek...
Gündem07 Nisan 2018 16:19İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan yük gemisinin ilk görüntüler geldiFatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. İşte ilk görüntüler...
Kaynak: Ajanshaber