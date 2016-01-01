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Video / Güncel / İstanbul Boğazı'nda dev geminin çarptığı yalıdan özel görüntüler
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Güncel 07 Nisan 2018 - 17:01
İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki yalıya çarptı. Yalıda büyük oranda hasar olduğu gözüküyor.