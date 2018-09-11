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11 Eylül 2018 14:51 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 14:53

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Boğaz'ın mavi suları bir anda çamur rengine döndü.

İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Özellikle Anadolu yakasında şiddetli yağmur görülürken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

BOĞAZ ÇAMURA BÜRÜNDÜ

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İstanbul Boğazı


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