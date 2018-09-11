İstanbul Boğazı çamura bulandı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Boğaz'ın mavi suları bir anda çamur rengine döndü.

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Özellikle Anadolu yakasında şiddetli yağmur görülürken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

BOĞAZ ÇAMURA BÜRÜNDÜ

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı.

Kaynak: Ajanslar