İstanbul bizim için bir sevda

İstanbul'u bilen bir aday... Ahmet Erhan Gökal kimdir ? İstanbul'u sokağına kadar karış karış bilen Gökal ; '' İstanbul bizim sevdamız, bu sevdamıza hizmet etmek için yine bir sevdamız olan Ak Parti'den aday olduk ve hizmete devam edeceğiz'' dedi...

İstanbul'u sokağına kadar karış karış bilen Ahmet Gökal Ak Parti 1 bölge aday adayı oldu... Yıllardır İstanbul için hizmet veren Gökal; ''İstanbul bizim sevdamız, bu sevdamıza hizmet etmek için yine bir sevdamız olan Ak Parti'den aday olduk ve hizmete devam edeceğiz'' dedi... Seçilsekde seçilmesekte hizmetlerie devam edeceğini vurgulayan Gökal; '' Hizmete gönül vermiş bir insanım sonuç ne olursa olsun hem Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya hem de İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğini'' vurguladı...

AHMET ERHAN GÖKAL KİMDİR?

Ahmet Erhan GÖKAL 2005 – 2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından sonra Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı ve İstanbul için birçok önemli planlama ve proje çalışmalarının içerisinde yer aldı.

Görevi Süresince Yürütmüş olduğu Projelerden Bazıları

İstanbul İmar Yönetmeliğinin hazırlanması, İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmaları, Kanal İstanbul ve Yenişehir Projelerinin planlama yaklaşımlarının oluşturulması, Kentsel Dönüşüm Strateji Planı ve Kentsel Dönüşüm Master Planının hazırlanması, Zemin ve Deprem Risk Analizlerinin yapılması, Kültür Varlıkları Envanter çalışmaları, Emlak Yönetimi ve Emlak Envanter çalışmaları, Şehrin üç boyutlu modelinin çıkarılması, Kent Bilgi Sistemi çalışmaları, Kıyı Master Planı ve Turizm Master Planı çalışmaları ile İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını hedefleyen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi ve uluslararası şehir endeksleri çalışmaları gibi İstanbul’u güçlü ekonomisi ve sosyal yaşamı ile zengin kültürel yapısını koruyan, tarihi geçmişine ve doğasına saygılı odak şehir konumuna getirecek ve küresel ölçekte dünya şehirleri ile rekabette öne çıkaracak planlama çalışmaları ve projelerin yürütülmesinde görev almıştır.

Ahmet Erhan GÖKAL Kimdir?

1965 yılı Konya doğumlu olan Ahmet Erhan Gökal ilk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılına kadar özel sektörde çalıştı. 1995 yılında Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmetine başladı. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine naklen geçen Gökal 2005 yılına kadar İstanbul genelinde yapılmakta olan altyapı yatırımlarında görev aldı. 2005-2009 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, 2009-2014 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak görev yapan Gökal 2014 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Ajanshaber