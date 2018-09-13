İstanbul 163 bin öğretmenle yeni eğitim yılına hazır

Eğitim öğretim yılına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 17 Eylül Pazartesi günü ders başıyapacak.

Eğitim öğretim yılına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 17 Eylül Pazartesi günü ders başıyapacak. 3 Aylık yaz tatilin bitmesinin ardından okullarına dönecek olan öğrenciler, öğretmenleriyle buluşacak. Minik öğrenciler ise okula uyum haftası için 10 Eylül Pazartesi günü okulla tanıştılar.

"İLİMİZDE 163 BİN ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR"



İstanbul Milli Eğitim Müdürü Leven Yazıcı, "Şu anda 3 milyon 200 bin öğrencimiz, yaklaşık 116 bin derslikte eğitim görüyor. Bu eğitim döneminde yaklaşık 6 bin 900 civarında okulumuz eğitim verecek. Yine ilimizde yaklaşık 163 bin öğretmenimiz görev yapmaktadır." dedi.

"AMACIMIZ İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRMAK"



İkili eğitimin azaltılması çalışmalarının İstanbul'da da devam ettiğini belirten Levent Yazıcı,"Bu sene özellikle yerleştirme uygulamamızda öğrencilerimizin taleplerini, istedikleri okul ve türde karşılama noktasında bazı okullarımızda ikili eğitime geçme zarureti doğdu. Bu özellikle Anadolu liselerimizde söz konusu. Okullarımızın yaklaşık yüzde 75'i normal eğitim yaparken, yüzde 25 kadarında da ikili eğitim yapma durumu söz konusu olabilir. Ama özellikle hedefimiz mutlaka ikili eğitimi azaltmak ve tamamen normal eğitim yapmak." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar