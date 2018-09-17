İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik rakamı haziranda yüzde 10,2 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %10,4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %7,2’si inşaat, %54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

Kaynak: Ajanslar