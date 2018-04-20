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İşsizlere müjde! 10 bin TL kupon, 60 TL harçlık verilecek...

İşsizlere müjde! 10 bin TL kupon, 60 TL harçlık verilecek...

iŞKUR, gençlerin önünü açmak için yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin TL kupon yardımı yapılacak. İŞKUR 10 bin TL kupon yardımı nedir, kimler alabilir, şartlar neler?
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Güncel 20 Nisan 2018 - 13:03

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