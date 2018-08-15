İşsiz rakamlar açıklandı

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

3 MİLYON 136 BİN İŞSİZ VAR



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %11,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile %17,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile %9,9 olarak gerçekleşti.

NİSANDA İKİ YIL SONRA TEK HANEYİ GÖRMÜŞTÜ



İşsizlik oranı Nisan ayında 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmiş, istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 olmuştu.

İşsizlik oranı öylece 2016 Mayıs'tan bu yana ilk kez tek haneli rakamlara gerilemişti.



Geçtiğimiz yılın aynı ayında işsizlik yüzde 10,2 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Ajanslar