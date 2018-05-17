İsrail'in kuzeyinde büyük patlama!

İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildiriyor. Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıldı.

İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nde füze uyarı sirenleri çaldı. Henüz bölgeye düşüp düşmediğiyle ilgili bir bilgi edinilemedi.



Bölge halkı patlama sesleri duyduğunu bildirdi.

Gelen haberlere göre, Suriye'den atılan birkaç füze etkisiz hale getirildi.



İsrail ordusu geçtiğimiz hafta, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığını belirtilmişti. Uçak, insansız hava aracı ve karadan karaya füzelerin kullanıldığı saldırı yakın zamanda yapılmış en büyük operasyon olmuştu.

Kaynak: Ajanslar