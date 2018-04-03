İsrail'in küçük kardeşi 'Salman'

ABD ziyaretini sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bir dergiye yaptığı açıklamalarda İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkının bulunduğunu söyledi.



Salman, derginin yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’in “Yahudi halkının atalarının yurdunda bir ulus devlete sahip olma hakkı olduğuna inanıp inanmadığı” yönündeki sorusunu, “Her halkın, her yerde, huzur dolu ülkesinde yaşama hakkı vardır. Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olmak hakkı vardır” diye yanıtladı. Fakat Salman, İsrail’le resmi ilişki kurulması için Filistinlilerle anlaşmaya varılmasının önkoşul olduğunu ifade etti.

Dünya 02 Nisan 2018 10:33 Amerikalı SalmanAmerika'ya gittikten sonra entarisini bırakıp takım elbise giyen Veliaht Prens, şimdi de kot pantolonu keşfetti.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında hâlâ resmi diplomatik ilişki bulunmuyor, fakat perde arkasında iki ülke, son yıllarda ilişkileri geliştirmenin yolları arıyor. İki ülke de İran’ı en büyük dış tehdit, ABD’yi ise baş müttefik olarak görüyor.



HAMANEY ORTADOĞU’NUN HİTLER’İ

Veliaht Prensi söyleşide, Ortadoğu’ya yönelik tehditlerden bahsederken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney’i Adolf Hitler’le karşılaştırdı. Hamaney’in Hitler’in daha güzel görünmesini sağladığını ifade eden Salman, “Hitler, dini liderin yapmaya çalıştıklarını yapmadı. Hitler Avrupa’yı fethetmeye çalıştı. Bu kötü. Fakat dini lider dünyayı fethetmeye çalışıyor. Dünyanın sahibi olduğuna inanıyor. İkisi de kötü adam. Hamaney, Ortadoğu’nun Hitler’i” ifadelerini kullandı.

Dünya 28 Mart 2018 10:07 Salman Hayaline KavuştuSuudi Arabistan ile ABD şirketleri arasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar