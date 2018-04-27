İsrail'in katliamı sürüyor: 3 şehit

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

"Devrimci Gençlerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün beşinci cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

Eylemciler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Kimlikleri henüz belli olmayan Filistinlilerin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 45'e yükseldi.





