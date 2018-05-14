İsrail askerleri Gazze'de kurşun yağdırıyor: Şehitler var!

Amerika'nın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki Amerika Büyükelçiliği bugün Kudüs'e taşınıyor. İsrail askerleri Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 28 Filistinliyi şehit etti.

Filistinliler, ABD elçiliğinin açılması öncesinde protesto gösterileri düzenliyor. İşgalci İsrail güçleri, bir çok Filistinliyi gözaltına alırken, silahla müdahaleye de başladı.

258 Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 28 Filistinliyi şehit etti.

Bugün ezan yasak

Kudüs Belediyesi, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin yapılacak kutlamalar nedeniyle pazartesi günü Kudüs'teki mescitlerde ezan okunmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin 6 Aralık 2017'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunun kabul edildiğini açıklaması, başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyada büyük tepkilere yol açmıştı. Kararın ardından Gazze ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde başlayan protestolar aralıksız olarak devam ediyor.



BÜYÜK GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Bugünkü tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

BÜYÜKELÇİLİĞİ KIZI VE DAMADI AÇACAK

ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti açılış törenine katılmak üzere dün İsrail'e ulaştı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı. ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferans yoluyla katılması bekleniyor.

120 ÜLKE BU KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

ABD bugün, 120'den fazla ülkenin kınama kararına rağmen İsrail Elçiliği'ni egemenliği tartışmalı Kudüs'e taşıyor. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Müslümanlar kadar Hristiyan ve Yahudilerin en kutsal mekânlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün batısı 1948'de İsrail tarafından ele geçirildi. Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Doğu Kudüs ise 1967'den beri İsrail işgalinde bulunuyor. Bu nedenle Doğu Kudüs, Filistin davasının kalbi niteliğinde. İsrail ise 1980'de aldığı tek taraflı bir kararla doğusuyla batısıyla Kudüs'ü "İsrail'in birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti. ABD Kongresi bu kararı 1990'lı yıllarda tanıdı ancak Donald Trump'a kadar hiçbir başkan Tel Aviv'deki büyükelçiliği taşımaya yanaşmadı.

KONSOLOSLUK ELÇİLİK OLDU

Eski kente hâkim konumdaki bir tepede bulunan yeni ABD büyükelçiliği, düne kadar konsolosluk binasıydı. Yaşlı Rus göçmenler için bakımevine dönüştürülen Diplomat Oteli yakınlarındaki binanın çevresindeki arsalar güvenlik gerekçesiyle boş tutuluyor. İşlerinin açılacağını ümit eden bölge esnafı taşınmadan memnun. Başkan Trump, Twitter'da, "Bu hafta Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak. Herkesi tebrik ederim" mesajını paylaştı.











Kaynak: ajanslar