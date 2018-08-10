İsrail Hamas ile ateşkes görüşmesini ihlal etti: 150 yeri bombaladı

İsrail ve Hamas arasında Gazze ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü günlerde bölgede tansiyon karşılıklı saldırılarla yükseldi. Gazze Şeridi’nden atılan roketlere İsrail hava saldırılarıyla karşılık verdi.

İsrail şımarıklığı devam ediyor. İsrail ve Hamas’ın 5 yıllık bir ateşkes planı üzerinde görüştüğü sırada İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Gazze'de 150 ayrı noktaya bombardıman gerçekleştirdi.

Söz konusu anlaşmanın Mısır aracılığıyla görüşüldüğü günlerde Gazze Şeridi’nde tansiyon yeniden yükseldi.





150 YERE BOMBARDIMAN



İsrail ordusu, Gazze’den 180 roket ve havan topunun İsrail vatandaşlarının bulunduğu yerleşim yerlerine atıldığını iddia ederek Gazze'ye operasyon gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’ndeki 150 hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.



GÖRÜŞMELER SÜRERKEN BOMBALADILAR



İsrail ve Hamas, geçen hafta Mısır’ın arabuluculuğuyla Gazze Şeridi konusunda 5 yıllık bir ateşkes üzerinde görüşmeye başlamıştı. Anlaşmanın ilk aşaması gereği, Filistinlilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyumla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Mısır ile Refah Sınır Kapısı’nın sürekli açık tutulması öngörülüyordu.

Kaynak: Ajanslar