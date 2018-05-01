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01 Mayıs 2018 19:52 | Son Güncelleme: 01 Mayıs 2018 19:59

İsrail'e şok! Güvenilir gösterge yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına ilişkin "güvenilir bir gösterge bulunmadığını" açıkladı.

İsrail'e şok! Güvenilir gösterge yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) "İran'da 2009  yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik  faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığını" bildirdi.

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2015'te UAEA Başkanı  Yukiya Amano'nun, İran’ın nükleer programına ilişkin nihai verileri paylaştığı  raporun yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, raporda İran’ın 2003 öncesi ve sonrasında nükleer  patlayıcı aygıtın geliştirilmesiyle ilgili bir dizi çalışmasının bulunduğu ancak  bunların koordineli bir çabanın parçası olmadığının belirtildiği aktarıldı.

Raporun referans olarak verildiği açıklamada, “Aynı raporda ajansın,  İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine  yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir göstergesi bulunmadığı belirtilmiştir.”  ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Ajansın mevcut olan tüm koruma önlemlerine ilişkin  bilgileri değerlendirdiği,  bununla birlikte herhangi bir bilgi ile ilgili konuyu  kamuya açık şekilde tartışmadığı vurgulandı.

Akşamı bekleyin demişti: Açıklama geldiDünya30 Nisan 2018 20:54Akşamı bekleyin demişti: Açıklama geldiBasın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail  istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde  çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail  istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa  gizli bilgiye" ulaştığını açıklamıştı.

 


Kaynak: AA

Etiketler: İsrailNükleer enerjiİran


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