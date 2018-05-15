Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı Yahudiler ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de İsrail'i devlet olarak görmeyen Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleriyle bir araya geldi.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki temaslarına devam ediyor.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN YAHUDİLER

İngiltere Başbakanı Theresa May'le ortan basın toplantısı düzenledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti. Kabulde AB Bakanı Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İSRAİL KARŞITI YAHUDİ GRUBU

Kendilerine Kudüs’ün bekçileri diyen veİsrail'in yıkılmasını isteyen Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri, İsrail'in bölgedeki işgaline karşı çıkan gruplar arasında. İsrail'i bir devlet olarak görmeyen Yahudigrubu siyonizmi lanetleyip, Müslümanlarla iyi geçinmektedir.

ASKERE GİTMİYORLAR

İsrail’de yaklaşık 500 Neturei Karta Yahudi ailesi bulunmaktadır. İsrail devletini tanımayan Neturei Karta Yahudileri, yerel ve genel seçimlere katılmayıp, çocuklarını devlet okullarını göndermeyen Neturei Karta Yahudileri, orduda da görev yapmamaktadırlar.

Kaynak: AA