Gerilim tırmanıyor: İsrail'den 'Türkiye'ye gitmeyin' çağrısı!

Türkiye'nin katliama ses yükseltmesini çekemeyen İsrail, Türkiye'ye karşı harekete geçti. İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün İsrail'in İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail’in Ermeni Soykırımı’nı tanıması için bir engel göremiyorum" diyerek kendince tehdit eden Katz'ın ardından bir açıklamada Turizm bakanından geldi.

Şalom'da yer alan habere göre, Türkiye'yi karalamaya çalışan İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeme" çağrısında bulundu. Levin, İsraillilerden "Antalya'dan uzak durmalarını" istedi.

Kaynak: Ajanslar