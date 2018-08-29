İsrail'den Orta Doğu'ya roket tehdidi!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın şubat ayında orduya menzili 300 kilometreyi bulan karadan karaya füzelerden yeni bir güç kurulması emrini vermesi, sonrası ilk alım gerçekleşti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın şubat ayında orduya menzili 300 kilometreyi bulan karadan karaya füzelerden yeni bir güç kurulması emrini vermesi, sonrası ilk alım gerçekleşti.

ORTA DOĞU'YA TEHDİT



'Ortadoğu'da her yere ulaşabilecek gelişmiş roketler satın aldıkları' açıklamasını yapan Liberman, ''İsrail ordusunu daha güçlü ve daha sofistike hale getiriyoruz'' dedi.

Bakanlık, IMI ile yaptığı yüz milyonlarca şekellik silah anlaşması kapsamındaki roketlerin yenilikçi teknolojiye sahip olduğunu ve bu sayede çok yüksek isabet kaydettiğini duyurdu.

Çoğu 30-150 km menzilli yüksek isabetli roket türlerinden birinin de ACCULAR topçu roketinin üt düzey versiyonu olduğu ve dakikada 18 isabetli füze gönderebildiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar