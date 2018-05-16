İsrail'den flaş Türkiye kararı: İthalat durdu!
ABD'nin Kudüs'teki büyükelçilik açılışını protesto eden silahsız Filistinlileri acımasızca katleden İsrail, şımarıkça tavırlarını sürdürüyor.
Türkiye'nin çok sert tepkisi karşısında çılgına dönen İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
KATİL DEVLET İSRAİL ÇILGINA DÖNDÜ: TARIM ÜRÜNÜ İTHALATINI DURDURDUK
Katliamların ardından, kendisine en sert tepkiyi gösteren Türkiye'ye diş bileyen İsrail, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.
Kararını Twitter'dan duyuran terör devleti İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye hakkında 'iki yüzlü' ifadesini kullanarak, "İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" dedi.
Gündem15 Mayıs 2018 22:19Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail liderine ders niteliğinde tweet!Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu ya hatırlatma..." şeklinde attığı tweet ile bir kez daha İsrailli lidere ders verdi.
Kaynak: Ajanslar