İsrail'den, düşen Rus uçağı ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin sorumlusunun İsrail olduğunu söylemesinin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi.

Suriye'nin Lazkiye kentine dün gece hava ve füze saldırıları düzenlenirken, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının vurulup düşmesi ve 15 Rus askerine mezar olmasıyla birlikte İsrail-Rusya gerilimi yaşanıyor.

Moskova'nın Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçladığı İsrail ordusundan yanıt geldi.

İSRAİL: SORUMLULUK ESED, İRAN VE HİZBULLAH'IN

"Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü" ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esed rejimi, İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutuyor'' dedi.

İŞTE İSRAİL ORDUSU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

İki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları üzere IDF ile Rus ordusu arasında bir çatışmasızlık sistemi bulunduğunu, son yıllarda pek çok kez işe yarayan sistemin dün gece de kullanımda olduğunu belirtti.

Önsoruşturmaya göre "isabetsiz Suriye uçaksavarlarının karadan havaya füzelerle Rus uçağını vurup düşürdüklerini" kaydeden IDF, şu ifadelerde bulundu:

''Suriye ordusu Rus uçağını vuran füzeleri ateşlediğinde İsrail savaş uçakları zaten İsrail hava sahasında bulunmaktaydı.''

''Lazkiye'deki hedefe hava saldırısı sırasında, daha sonra vurulacak olan Rus uçağı operasyon alanında bulunmuyordu.''

''Suriye uçaksavar bataryaları ayrım gözetmeksizin ateş açtığında bizim anladığımız kadarıyla havada Rus uçağı olmadığını garantiye alma zahmetine girmedi.''

Açıklamalarını Twitter'dan peş peşe yapan IDF ''İsrail, olayı gözden geçirmesi ve soruşturmadaki olguları teyit etmesi için ilgili enformasyonun tümünü Rus hükümetiyle paylaşacak'' diyerek açıklamayı bitirdi.

Kaynak: Ajanslar