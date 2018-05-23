İsrail'den Avrupa'ya salvolar: "Binlerce binlerce cehenneme gidin"

İsrail'in zulmüne tepki gösteren Avrupa Birliği'ne, İsrail Enerji Bakanı Steinitz, eşi görülmemiş bir tepki gösterdi.



ABD'nin Kudüs'e büyükleçiliğini taşıması ve peşinden gelen protesto dalgasında 60'tan fazla Filistinli'nin şehit edilmesi, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail ilişkilerini sarstı.

"CEHENNEME GİDİN"

Enerji Bakanı Yuval Steinitz, göstericilere ateş açılmasını eleştiren AB'ye eşi görülmemiş bir tepki göstererek "Binlerce binlerce cehenneme gidin" dedi.



Bakan Steinitz, yalnızca iki hafta önce AB-İsrail ilişkilerini övmüştü.

İsrail, AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biri. Uluslararası örgüt ve Tel Aviv yönetimi arasındaki yıllık ticaret hacmi 36 milyar doları buluyor.

14 Mayıs'ta kutsal kentte büyükelçiliğini açan ABD'yi Guatemala ve Paraguay takip etti.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği, Rusya ve Çin gibi diğer önemli devletler ABD'nin adımına karşı çıkıyor.

Kaynak: ajanslar