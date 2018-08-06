İsrail zulmü artıyor: Gazze sınırında deniz duvarı inşa ediliyor!

İsrail Gazze’nin hemen kuzeyindeki Zikim bölgesinde deniz duvarı inşasına devam ediyor. Duvarın üç katmandan oluşacağı açıklandı.

İsrail Gazze’nin hemen kuzeyindeki Zikim bölgesinde deniz duvarı inşasına devam ediyor. Duvarın üç katmandan oluşacağı açıklandı.

BU YIL TAMAMLANACAK



Duvarın ilk katmanı denizin altında yer alıyor, ikinci katman beton ve üçüncü katmanda ise dikenli tellerle çevrili parmaklıklar yer alıyor. 6 metre yüksekliğinde, 50 metre genişliğinde ve birkaç kilometre uzunluğundaki duvarın bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.



İsrail ordusu, inşa edilen duvarın Hamas’ın deniz yoluyla yapabileceği sızma girişimlerinden İsraillileri korumak için yapıldığını iddia etmişti.

GAZZE DENİZDEN DE ABLUKA ALTINDA



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, duvar inşaatını duyururken yıl sonunda bitirilmesini öngördüklerini ve duvarın Zikim sahilini keseceğini belirtmişti. Gazzekadaradan da duvar, abluka ve güvenlik şeritleri ile abluka altında tutuluyor.

İsrail deniz duvarı projesine dair ilk duyurusunu 2014 yılında Gazze Şeridi’ne yaptığı savaş sırasında duyurmuştu.

Kaynak: Ajanslar