İsrail Türkiye'nin Kudüs'teki elçisine "Ülkeyi terket" dedi!

İsrail, Türkiye'nin Kudüs Başkonoslosluğu'nda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'ndan ülkeyi terk etmesini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’nin Kudüs’teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması bölgede infiale yol açtı.



İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek 61 Filistinliyi şehit etmişti.

Türkiye, İsrail’in bu katliamına sert bir şekilde tepki göstermiş, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süreliğine ülkesine dönmesini istemişti.

Dünya 15 Mayıs 2018 16:05 İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldıİsrail'in Ankara elçisinin bir süre ülkesine dönmesi istendi.

Kaynak: Ajanslar