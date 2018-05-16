İsrail Terörü Uşak'ta kınandı!

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Ece Seçkin konseri milli yas sebebiyle iptal edilirken alanda bulunan on binlerce vatandaş İsrail askerlerinin yaptığı katliamı protesto etti.

Uzun süredir abluka altındaki Gazze’de yaşamlarını sürdüren Filistinlilerin sınırda yaptığı gösterilere İsrail’den sert müdahale geldi. Gerçek mermilerin kalabalığa ateşlendiği İsrail müdahalesinde 55 Filistinli şehit oldu ve iki binin üzerinde insan yaralandı. Acı haberin ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Türkiye’de milli yas ilan edilirken Uşak’taki Ece Seçkin konseri de iptal edildi. Konserin iptalinin ardından alanda bulunan on binlerce Uşaklı “Kahrolsun İsrail” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla Filistin halkına destek verdi. Etkinlik alanında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Amerika Birleşik Devletleri yaptığı hamlelerle Orta Doğu’nun ateşini körüklemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı skandal kararın ardında ABD Büyükelçiliği’nin de Kudüs’e taşınmasına yönelik çalışmaların başlaması bölgedeki gerilimi iyiden iyiye tırmandırdı. Ardı ardına alınan skandal kararların sonrasında Filistin halkının protesto gösterileri başladı.

Kaynak: ajanslar