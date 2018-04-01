İsrail Savunma Bakanı: İki yüzlü sesler

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrılar için "iki yüzlü sesler" dedi.

İsrail'in Filisinlilere gerçekleştirdiği barbarca müdahaleler sonrasında yaşanan tartışmalar halen devam ediyor. Uluslrararası arenadan saldırılara yönelik tepkiler "soruşturma açılması"yönünde olurken İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tepkilere karşı tepki gösterdi.

"İKİ YÜZLÜ SESLER"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:

​"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."

Dünya 31 Mart 2018 08:55 İsrail'in iş birlikçisi Selmanİsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot, Suudi Veliaht Prens Selman’la görüşen İsrailli yetkilinin kendisi olduğunu kabul etti.

Kaynak: Ajanslar