İsrail Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında bulunan İsrail polisleri cuma namazı çıkışında cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

''CANIMIZ, KANIMIZ SANA FEDA EY AKSA''

El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa” şeklinde sloganlar attı.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI



Aksa zaferinin 1. yıl dönümünde Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal eden onlarca İsrail polisinin saldırısında şu ana kadar 2 Filistinli yaralandı.

POLİS SES BOMBASI ATTI, GİRİŞLERİ KAPATTI



İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı.

Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık veriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler geçen sene 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş, başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

Kaynak: Ajanslar