İsrail'den tehdit gibi açıklama: Her an vurabiliriz

İran'ın Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze yolladığı haberlerinin ardından, İsrail bölgeyi vurma tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki İran hedeflerini vurabileceğini vurguladı.

Daha önce Suriye'deki İran hedeflerini vuran İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Suriye'de olan her şeyi kesinlikle gözlemliyoruz. İran hedefleri konusunda da, kendimizi sadece Suriye toprağıyla sınırlamıyorum. Bu da çok açık! Nereden gelirse gelsin, herhangi bir İran tehdidine karşılık vereceğiz" dedi.

İRAN'IN IRAK'TA FÜZELERİ KONUŞLANDIRDIĞI İDDİASI

Reuters haber ajansının Cuma günkü özel haberine göre, Tahran yönetimi Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze transfer etti. Menzili 700 kilometreyi bulan füzeler, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip. İran Devrim Muhafızları'nın Ortadoğu'ya sürdüğü Kudüs Güçleri'nin, Irak'ın hem güneyinde hem de batısında üsleri bulunuyor.

IRAK: BU İDDİAYI DOĞRULAYACAK DELİLİMİZ YOK

İddialara yanıt veren Irak Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verildiği iddialarının medyada dolaştığını ve bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar