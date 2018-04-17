"İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye hazırız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "esir takası için" İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı ve Kudüs televizyon kanalında banttan yayınlanan konuşmasında Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takası için İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazırız." dedi.

Filistin uzlaşısına da değinen Heniyye, ulusal konseyin (Filistin Kurtuluş Örgütü parlamentosu) Filistin halkını bir arada toplayacak ve özellikle Hamas ile İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere hiçbir kimseyi dışlamayacak bir şekilde yapılandırılması çağrısında bulundu.

Hamas ile İsrail arasında Mısır hükümetinin ara buluculuğunda 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. İsrail, Haziran 2014'te söz konusu Filistinlilerden 60'ını yeniden gözaltına almıştı.

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.