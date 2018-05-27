İsrail Gazze'ye saldırdı: 2 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail, Ramazan ayı olmasına rağmen saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği topçu ateşi saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik topçu ateşi saldırısında 2 Filistinli şehit düştü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Hüseyin Semir el-Ammur (25) ve Abdulhalim Abdulkerim el-Naka'nın (28) kaldırıldıkları hastanede şehit olduğunu belirtti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İsrail ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Han Yunus kentinde Hamas'a ait bir yere top ateşi açıldığını ileri sürdü.

İşgalci İsrail'in savaş uçakları dün akşam Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Gününden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

Güncel 27 Mayıs 2018 08:36 İşgalci devletin vahşetini görüntülemek yasaklanıyor!Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarının meclise sunulduğunu duyurdu.

66 şehidin hesabı sorulacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul zirvesinde, Gazze'de şehit edilen 66 Filistinli için soruşturma komitesi kuruldu. Saldırıyı yapan, tetiğe basanların tespit edilmesi ile İsrail'in yaptığı bu katliam, cezai bir olaya evrilmiş olacak.

Kaynak: Ajanslar