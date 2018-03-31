İsrail bugün de 49 göstericiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan 49 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 49 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün ardından bugün Gazzeliler, dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması için sınır bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Refah, Han Yunus ve Gazze'de 49 kişinin İsrail askerlerinin attığı mermilerle yaralandığını belirtti.

Gündem 30 Mart 2018 23:05 İsrail askerleri Filistinli göstericilere doğrudan ateş ediyorİsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde bugün Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlileri gerçek mermilerle doğrudan hedef aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Dünya 30 Mart 2018 21:06 Gazze'de şehit sayısı 15'e yükseldiFilistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi.

Kaynak: AA