İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çerçevesinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenleyenlere açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nın doğu sınırında barışçıl eylem düzenleyenlere gerçek mermiyle ateş açması sonucu iki Filistinli ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.



Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.