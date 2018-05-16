İsrail ağırına gidince, Türk Maslahatgüzarı Bakanlığa çağırdı!

İsrail, İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzar Deniz'e, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığıniletildiği belirtildi.

TÜRKİYE İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NE "GİT" DEMİŞTİ

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmiş ve kendisine bir süreliğine ülkesine dönmesinin uygun olacağı söylenmişti.



VİP'İ KULLANMAMIŞTI

Ankara'dan bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, havalimanındaki VIP alanını kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırmıştı.

SIRADAN BİR YOLCU GİBİ GİTMİŞTİ

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etmişti.

İsrail askerleri, önceki gün Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek onlarca Filistinliyi şehit etmişti.

Kaynak: Ajanslar