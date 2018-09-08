İsrail 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin kuzey sınır bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sınırı geçmeye çalışan Filistinli 4 gencin gözaltına alındığı belirtildi.
ÜZERLERİNDE BIÇAK VE BALTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Açıklamada, gözaltına alınanların üzerinde bir bıçak ve baltanın bulunduğu öne sürüldü.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.
Kaynak: Ajanslar