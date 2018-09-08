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08 Eylül 2018 14:03 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 14:05

İsrail 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin kuzey sınır bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sınırı geçmeye çalışan Filistinli 4 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

ÜZERLERİNDE BIÇAK VE BALTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, gözaltına alınanların üzerinde bir bıçak ve baltanın bulunduğu öne sürüldü.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Filistin


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