İsrail 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri işgalin içinde olan Batı Şeria'da 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.

Sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

4 FİLİSTİNLİ GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan gazetecilerin Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil kimlikli olduğu tespit edildi. Basın mensubu Alvan'ın kardeşi Fatin Alvan, İsrail askerlerinin evlerine baskın düzenlediğini belirterek kardeşine ait bilgisayar ve kameraya el koyduklarını söyledi. Kardeşinin "Hamas'tan para aldığı" iddiasıyla gözaltına alındığını ekleyen Fatih Alvan, kardeşinin hiçbir surette Hamas'tan para almadığını vurgulayarak yapılan suçlamaları reddetti.

AL- QUDS TV YAYINLARI ENGELLENDİ



İsrail Savunma Bakanı olan Avigdor Liberman geçtiğimiz haftalarda Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkedeki faaliyetlerinin engelleneceğini ve yasakladığını açıklamıştı.

NAKLEN YAYIN YAPILIYORDU

Al-Quds TV Kudüs başta olmak üzere abluka altında olan Gazze, Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadıklarını naklen yayınlayıp anlatıyordu. Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

Kaynak: AA