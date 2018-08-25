İsrail 189 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 189 Filistinli yaralandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında İsrail işgaline karşı düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu bugün 189 Filistinli yaralandığını duyurdu.

KADINLAR VE ÇOCUKLARA DA ATEŞ EDİLDİ



Açıklamada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralananlar arasında 9 çocuğun ve 2 kadının olduğu belirtildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 162 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Ajanslar