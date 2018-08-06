Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde otlayan keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Bu olay sonucu 31 keçi telef oldu.

Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası’nda Ahmet Ayaz’a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü.

HAYAN SAHİBİ MADDİ KAYBIM BÜYÜK DEDİ

Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu. Büyük Hacılar köyünde oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu ifade ederek, geçimini hayvancılıkla sağladığını söyledi. Ayaz, "Yağmurla birlikte yıldırım düştü. Hayvanlarım can verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Maddi kaybım büyük" dedi.

Kaynak: Ajanslar