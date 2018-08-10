Isparta'da ilk Karanlık Gökyüzü Parkı kurulacak

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Türkiye'de ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nı kurulacak

Türkiye'nin belirli birçok zirvesinde alınan ölçümler alındı. Bu ölçümler sonucunda gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu tespit edildi. Türkiye'de ilk olacak Karanlık Gökyüzü Parkı'nın kurulması için çalışmalara hazırlanılıyor.

BİRÇOK DAĞLIK ALANDA ÖLÇÜM YAPTILAR



Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi uzay gözlemlerinin yapılabileceği yer bulmak için şimdiye kadar Türkiye'nin birçok dağlık alanında ölçümler gerçekleştirdi. sayısızca yapılan çeşit çeşit kentte ölçümler sonucu uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta'ya 110 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu belirlendi.

"22,04 RAKAMI EN KARANLIK DEĞERDİR"



Uludağ'dan, Kuş Adası Davutlar'a kadar birçok yerde ölçüm aldığını söyleyen Prof. Dr. Ethem Derman, “Ama en karanlığı Melikler Yaylası idi. Geçen sene ölçtüğümüz 22,04 kadir. Astronomide biz parlaklığı kadir cinsinden ölçeriz. Kadir cinsi tersinedir, ne kadar karanlıksa rakam o kadar büyüktür. 22,04 rakamı en karanlık değerdir. İki ölçüm yaptık ve iki ölçümün ortalaması da 22,04'tü. Bu yılki etkinlikte tekrar ölçeceğiz" dedi.

"İLK KARANLIK PARK PROJESİ YAPILABİLİR"



En kısa zamanda çalışmalara başlamak istediklerini dile getiren Derman, “Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" diye konuştu.







EN UYGUN YER MELİKLER YAYLASI OLDU



Prof. Dr. Ethem Derman ve azimli ekibini ilçeye davet eden Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, “Kar kalktıktan sonra Melikler Yaylası'na gidip kontrol ettik ve 'burası uygun olabilir' dendi. Geçen yıl yaklaşık 200 kişilik grupla gelindi. Orada gözlem ve gökyüzü fotoğrafları çekimleri yapıldı, aynı zamanda karanlık ölçümünü de yaptılar. Belli bir değer bulundu. İlk ölçümde hatta inanamadılar ve ikinci bir ölçüm daha yaptılar. Aynı değeri bulunca Türkiye'nin en karanlık ölçülmüş noktası Melikler Yaylası çıkmıştır" açıklamasında bulundu.





1700 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK



Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı yapılması için Ethem Derman ve ekibinin bölgeye proje hazırladığını aktaran Erdem, “1700 metre yükseklikte, en yakın yerleşim Yenişarbademli 18 kilometre, ama çok yoğun ışık yok. Bin 100 abonemiz var ama yerleşim olarak dağların arkasında, sapada kalıyor. 1180 metre rakımlı. Biraz Beyşehir'in ışık yoğunluğu var. Beyşehir Gölü olduğu için etkileyen tek nokta orası. Beyşehir'in ışıkları etkilemese, belki dünyanın en karanlık noktası olacak" diye söyledi

ŞENLİKLER DÜZENLENECEK



Türkiye'nin ölçüm yapılmış en karanlık noktası olarak belirlenen Melikler Yaylası'nda bu yıl Yenişarbademli Belediyesi ile Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından gökyüzü şenliği de düzenleniyor. 9 Ağustos Perşembe günü başlayan şenlikler, 12 Ağustos'ta sona erecek. Gökyüzü şenliğini 12 Ağustos'taki Perseid Göktaşı Yağmuru dönemine de denk getirdiklerini belirten Prof. Dr. Derman, gökyüzü şenliğine de bine yakın katılım beklediklerini söyledi. Bu dönemde gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek tüm gezegenlerin izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Derman, 12 Ağustos'taki Perseid göktaşı yağmurunun, Ay gökyüzünde görülmeyeceğinden daha iyi izlenebileceğini vurguladı.

Kaynak: Ajanslar