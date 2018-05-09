İspanyollardan müthiş Salah bombası!

Real Madrid, Salah için 200 milyon euroluk teklifi hazırladı, Liverpool da Fekir için girişimlere başladı.

Çok hareketli geçmesi beklenen yaz transfer döneminde gündeme oturacak bir gelişme yaşanabilir. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sezonun parlayan yıldızı Muhammed Salah, Real Madrid'e her geçen gün daha da yaklaşıyor.

İspanya'dan AS'ın haberine göre, Real Madrid Salah için Liverpool'un talep ettiği 200 milyon euroyu vermeyi kabul etti. Takımdan Bale, Benzema ve Ceballos'u göndermeyi planladığı kaydedilen Real Madrid'in, elde edeceği geliri de Salah'a yatıracağı belirtildi.

SALAH'IN YERİNE FEKIR

Liverpool'un da Salah'ın boşluğunu Lyon'dan Nabil Fekir ile doldurmayı düşündüğü ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu için 70 milyon euroluk bir transfer teklifi hazırlayan Liverpool'un, Chelsea ve Atletico Madrid ile bu transferde karşı karşıya geldiği de belirtildi.

Kaynak: ajanslar