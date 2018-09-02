İspanya'dan flaş Nagatomo iddiası!

La Liga ekibi Real Betis'in yeni futbolcusu Takashi Inui, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Yuto Nagatomo hakkında konuştu.

İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Inui, Nagatomo ile yaz transfer sezonunda Real Betis'in de ilgilendiğini söyledi.

''GALATASARAY DAHA ÇOK PARA VERDİ''



Nagatomo'nun transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Inui, ''Nagatomo'nun Betis'e gelme durumu vardı. Ama Galatasaray, onun için Betis'ten daha çok para verdi ve oraya gitti. Nagatomo benim yakın arkadaşım ve çok iyi bir futbolcu. Her iki kanatta da oynayabiliyor.''dedi.

Takashi Inui, Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bonservissiz bir şekilde Real Betis'e transfer olmuştu.