İspanya'da gensoru krizi: Hükümet düştü!

İspanya'da gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düştü.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un partisinin üyelerinin karıştığı ve uzun süredir devam eden yolsuzluk davası sonucu bugün parlamentoda yapılacak güvensizlik oylamasını kaybederek iktidardan çekilmesi beklenirken, Rajoy meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul etti.

Hükümetin gensoru ile düşmesinin ardından yeni başbakan İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu.



Rajoy veda ederken, "Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu. Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar" diye konuştu.

İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Rajoy'un altı yıldır sürdürdüğü başbakanlıktan ayrılması, tam İtalya siyasi krizden çıkmış görünürken, Avrupa Birliği'nin en büyük dört ekonomisinden biri olan İspanya'yı da benzer bir krize sürükleyebilir.

Kaynak: ajanslar