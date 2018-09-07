İsmet Badem'in ölüm sebebi ortaya çıktı

Ölümüyle sporseverleri hüzne boğan İsmet Badem'in ölüm nedeni belli oldu. Badem'in motoruyla seyir halindeyken fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi

Basketbol duayeni İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

MOTORUNU SÜRERKEN FENALAŞIYOR

Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.

Burçin Badem'in açıklaması şöyle;

"Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil en büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok."

Kaynak: Ajanslar