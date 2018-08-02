İsmail Metin Temel kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Sona eren YAŞ toplantısının ardından İsmail Metin Temel'in Orgeneral olduğu duyuruldu. Bu gelişmenin ardından İsmail Metin Temel kimdir sorusu gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki yeni dönemin ilk YAŞ toplantısının ardından İsmail Metin Temel'in Orgeneral olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından İsmail Metin Temel kimdir sorusu gündeme geldi. Ajanshaber sizler için İsmail Metin Temel nerelidir ve kaç yaşındadır gibi tüm detaylı soruları cevapladı.

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

1958 yılında Bayburt'un Taht köyünde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı.Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı.

İSMAİL METİN TEMEL NERELİ?

Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Kaynak: Ajanshaber