İsmail Güneş kimdir? İsmail Güneş nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından İsmail Güneş kimdir? İsmail Güneş nereli ve mesleği nedir? İsmail Güneş hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından İsmail Güneş kimdir? İsmail Güneş nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İsmail Güneş Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki İsmail Güneş kimdir?

İsmail Güneş, 4 Mart 1967'de Uşak Eşme'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Rabia'dır.

Tıp Doktoru; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlığını Ankara'da yaptı.

1989'da Mardin'de göreve başladı. Uşak Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı ve Başhekimlik görevini üstlendi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Güneş, evli ve 2 çocuk babasıdır.