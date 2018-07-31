İsmail Göksel kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti?

23'üncü Dönem Niğde Milletvekili olan İsmail Göksel'in vefat etmesi üzerine insanlar İsmail Göksel neden vefat etti sorusunu araştırmaya başladı. İsmail Göksel kimdir sorusunun cevabı ve ayrıntılı bilgiyi Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in bugün vefat ettiği öğrenildi. Bunun ardından İsmail Göksel neden vefat etti sorusu merak edildi. Eski milletvekili olan Göksel için yarın 11.00'de TBMM'de tören düzenleneceği öğrenildi. Peki eski milletvekili İsmail Göksel kimdir ve kaç yaşında? Detaylı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İSMAİL GÖKSEL KİMDİR?

23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in vefat ettiği bildirildi. İsmail Göksel kaç yaşında sorusu merak edilirken Göksel'in 66 yaşında olduğu biliniyordu. İsmail Göksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.İsmail Göksel neden vefat etti sorusunun yanıtı ise henüz verilmedi. Peki İsmail Göksel kimdir?

İsmail Göksel, 23 Mart 1952'de Niğde Hacıabdullah Köyü'nde doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Behiye'dir.

Hâkim ve Avukat; Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kıta komutanlıkları yaptı. Askeri Hâkim, Savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Hâkim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulundu.

Serbest Avukat olarak çalıştı. Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfı'nın kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Göksel, evli ve 1 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP'den Niğde milletvekili seçilmiştir.

23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AjansHaber