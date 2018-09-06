İsmet Badem hayatını kaybetti - İsmail Badem kimdir?

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem hayatını kaybetti.

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazmıştır. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi'ni çıkardı. Fanatik Basket tam 13 sene yayın hayatında kaldı.