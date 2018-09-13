İşler ters gidince Lavrov ABD'ye fena patladı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Alman Basın Ajansı'na verdiği mülakatın bakanlık sayfasında yayınlanan yazıda, Rusya ile ABD ilişkisine değindi.

Lavrov, Rusya ile Amerika arasındaki kördüğüm olan ilişkinin nasıl normale sokulacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ciddi şekilde gönüllü, normal bir diyaloğu tercih etmesiyle ABD'nin Rusya karşıtlığının farklı bir hal alabileceğini belirtti.

Lavrov, "Biz çıkmaza giren bu yolda üstümüze düşen kısmı tamamlamaya hazırız" ifadelerini kullanırken, Washington'un iki ülke arasındaki olumsuz tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"İŞLER TERS GİTTİĞİNDE YAPTIRIM UYGULUYORLAR"

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin zehirlenmiş olduğunu söyleyen Lavrov, "ABD'nin ortaklarıyla ilişkilerinde uyguladığı bir taktik var. Bir şeyler yanlış gittiğinde, derhal uygulanacak yaptırımlar ve zorunlu tedbirleri açıklıyor" diyerek ABD’nin yaptırım politikalarını eleştirdi.

Kaynak: Ajanslar