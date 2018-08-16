İslam Slimani formasını seçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani için tören düzenlendi ve oyuncu sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni transferi İslam Slimani için imza töreni düzenledi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki törene sportif direktör Damien Comolli de Cezayirli futbolcu ile birlikte katıldı.

''BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

İmza töreninde konuşan Slimani'nin açıklamaları şöyle:

"Damien'a bana bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu kulübü mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim. Gerçekten çok iyi takımız. Benfica gibi iyi bir takıma karşı oynamamıza rağmen takımdan kaliteyi gördüm. Gayet açık şekilde iyi işler yapabileceğimizi gördüm. İngiltere'de Portekiz'e kıyasla daha az şans buldum.

Bambaşka bir ortam. Sakatlık durumunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Asist ve gol sayılarımın fena olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Tekliflerle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Derbilerdeki atmosferin sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçında gördüm, derbilerdeki atmosferi hayal edemiyorum.

''ATABİLDİĞİM KADAR GOL ATMAK İSTİYORUM''

Milli takımdan arkadaşım Feghouli ile gelmeden önce konuştum, imzadan sonra da beni tebrik etti. Takımda çok fazla Fransızca konuşan var. Ayrıca Portekizce, İngilizce, Arapça konuşabiliyorum. Problem yaşayacağımı sanmıyorum. Roberto Soldado çok büyük bir oyuncu. Takımın içerisinde rekabetin olması iyi bir şeydir. Bu Fenerbahçe'ye fayda sağlayacaktır. Bu haftaki maç için 90 dakikaya hazır mıyım? Buna hoca karar verir. Forvet pozisyonunda oynuyorum. Atabildiğim kadar sayıda gol atmak istiyorum."

Slimani Fenerbahçe'de 31 numaralı formayı giyecek.