İslam Birliği Teşkilatı nedir? Hangi ülkeler var?

İslam Birliği Teşkilatı nedir sorusu Kudüs'te yaşanan gelişmelerin ardından merak ediliyor. Peki İslam Birliği Teşkilatı'nda Hangi ülkeler var? Detaylar Ajanshaber.com'da.

57 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan İslam Birliği Teşkilatı uluslararası bir kurum sıfatını taşımaktadır. 2008 yılından itibaren İslam Birliği Teşkilatı dünyadaki 1,6 milyar insanı temsil etmektedir. Teşkilatın Birleşmiş Milletlerde ve Avrupa Birliği'nde temsilcileri bulunmaktadır. Kudüs'te İsrail yaptığı katliamların ardından toplanacağı bildirilen İslam Birliği Teşkilatı ile ilgili sorulan soruların başında İslam Birliği Teşkilatı nedir sorusu yer aldı. Müslüman dünyasının toplu sesi olan bu teşkilat güven adına korumayı da üstlendiğinden Kudüs konusunda toplanacak. İslam Birliği Teşkilatı'nda hangi ülkeler var sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NEDİR?

İslam İşbirliği Teşkilatı nedir sorusunun cevabı bugünlerde sıklıkla soruluyor. İslam Birliği Teşkilatı 1969 yılında 57 ülkenin katılımıyla kurulan bir kurumdur ve uluslarası bir topluluktur. 1,6 milyar Müslamanı temsil etmektedir. Müslümanların bulunduğu ülkelerde barış ve güveni korumakla görevlidir. İslam Birliği Teşkilatı'nın birçok uluslararası platformda delegeleri bulunmaktadır.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa'da bir yangın patlak verdi. Kudüs kentinin eski müftüsü olan Amin al-Husseini, kundaklama olarak belirtilen yangını Yahudi suçu olarak niteledi ve Müslüman çoğunluğa sahip ülkeleri bir zirve altında toplama çağrısı yaptı. Bunun üzerine 25 Eylül 1969 tarihinde Müslüman çoğunluğa sahip 24 ülkenin temsilcileri Fas'ın başkenti Rabat'ta bir zirve düzenlemek için toplandı. Zirvede 'Müslüman ülkelerin birbirleri arasında, İslam dininin ölümsüz ilkesi altında din, kültür, bilim ve ekonomi alanlarında karşılıklı destek ve yakın iş birliği teşvik edilmesi'ni öngören bir tasarı kabul edildi.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN AMACI NEDİR?

İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dini altında sosyal ve ekonomik değerleri korumayı, üye ülkeler arası dayanışmayı, sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve politik iş birliğini artırmayı, uluslararası barış ve güvenliği ve ileri seviyede eğitimi sağlamayı amaçlar.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler Cezayir, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Komorlar, Cibuti, Mısır, Gabon, Gambiya, Gine-Bissau, Gine, Fildişi Sahili, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Brunei, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Lübnan, Malezya, Arnavutluk, Guyana, Moritanya, Mali, Fas, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Togo, Tunus, Uganda, Maldivler, Umman, Pakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Yemendir. Suriye'nin üyeliği askıya alınmıştır.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATINA GÖZLEMCİ ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

13 ARALIK 2017 TARİHİNDE KUDÜS İLE İLGİLİ KARAR ALINMIŞTI

13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen Olağanüstü Zirve'nin karar bildirgesinde Doğu Kudüs Filistin devletinin işgal altındaki başkentidir ve Filistin devletini tanıyoruz kararının alındığı bildirildi.

Kaynak: AjansHaber